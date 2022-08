Istoria zbuciumata a Palatului Securitatii din Galati. Fonduri europene pentru fostul loc de tortura

Palatul Securitatii, cladire in care au fost anchetati si torturati sute de detinuti politici, are un trecut zbuciumat. De-a lungul anilor, a fost afectata de cutremure, iar un incendiu i-a afectat o parte din acoperis. Pentru a o salva de la ruinare, singura solutie o reprezinta fondurile europene. Imobilul de langa Catedrala din Galati a gazduit, in perioada comunismului, intre 1956 si 1970, sediul Securitatii Statului, iar dupa Revolutie a intrat in patrimoniul Universitatii Dunarea de Jos, ... citeste toata stirea