Iubesti natura si vrei sa o explorezi? Acum ai ocazia!

Proiectul "Hai cu noi pe munte!", organizat de ATE Club Albatros Galati, continua sa promoveze miscarea in aer liber, drumetiile pe munte si dragostea pentru natura. Ajuns la cea de-a VIII-a editie, proiectul se va desfasura in perioada 03 - 22 mai 2022, fiind destinat tinerilor cu varsta intre 16 si 35 de ani."*Hai cu noi pe munte!* este un curs de initiere si calatorii pe munte si consta in organizarea unor activitati si drumetii in cadrul carora vor fi abordate subiecte principale precum: ... citeste toata stirea