Jaf pe strada Brailei (VIDEO)

La data de 31.10.2022, in jurul orei ora 07.50, o patrula de politisti locali din cadrul Serviciului Siguranta Rutiera, aflata in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada Brailei, a fost sesizata de numita M.V., in varsta de 54 ani, cu privire la faptul ca in jurul orei 04.00 i-a fost sustras telefonul mobil, marca SAMSUNG, din magazinul unde isi desfasoara activitatea, iar persoana suspecta de furtul acestuia a fost observata in statia bus Tiglina I.