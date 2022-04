Joi, tantarii vor fi atacati din elicopter la Galati

In perioada 14.04.2022 - 22.04.2022 se va realiza etapa I din Planul de Actiune D.D.D. (deratizare, dezinsectie, dezinfectie), prin intermediul Serviciului Public Ecosal, informeaza Primaria municipiului Galati.Astfel, in data de 14.04.2022 se va interveni aerian cu larvicid biologic destinat combaterii larvelor de tantari (Vectobac WG). In zilele de 19.04.2022, 20.04.2022 si 21.04.2022 se va interveni la sol in vederea combaterii insectelor zburatoare si a capuselor din parcuri, Faleza ... citeste toata stirea