Judetul cu doi prefecti: unul numit de Guvern, celalalt repus pe post de Justitie. Cum s-a ajuns aici

Fostul prefect al judetului Galati, Gabriel Panaitescu, numit la propunerea USR si inlocuit in urma schimbarii Guvernului, a contestat in instanta hotararea de Guvern prin care fusese eliberat din functie. Curtea de Apel Galati a suspendat hotararea de Guvern pana la solutionarea litigiului. Situatie bizara la Prefectura Galati. Saptamana trecuta a fost numit un nou prefect, in persoana lui Claudiu Sorin Gavril, nominalizat la propunerea PSD. Insa numirea acestuia nu a rezolvat problema la ... citeste toata stirea