Judetul Galati: Femeie insarcinata blocata intr-o masina inzapezita, 20 de masini si un microbuz blocate

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati informeaza ca in acest moment echipele intervin pentru deszapezirea principalelor cai rutiere. In judetul Galati, la Cuca sunt 20 de masini blocate, la Vladesti este un microbuz cu 4 cetatenii moldoveni blocat la Vladesti, iar o masina cu o femeie gravida este inzapezita intre Maciseni si Valea Marului. O cisterna cu 40 de tone de motorina este blocata in municipiul Tecuci."Colegii nostri care au iesit din tura de serviciu si nici acum nu au ... citeste toata stirea