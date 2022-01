Judetul Galati, plin de vitezomani. Patru amenzi pe ora, in 2021, aplicate de politisti de la Rutiera

Potrivit raportului Politiei Rutiere Galati, in 2021, au fost aplicate 4 amenzi pe ora in judet, iar una din trei abateri a fost legata de depasirea vitezei legale. Politistii rutieri au aplicat 37.732 amenzi contraventionale in 2021, o medie de peste 100 pe zi, valoarea sanctiunilor contraventionale depasind 14 milioane lei. Comparativ cu 2020, numarul amenzilor a fost cu aproape 4.000 mai mare, ceea ce inseamna un plus de sanctiuni de peste 32%.Cel mai mare numar de amenzi au fost acordate ... citeste toata stirea