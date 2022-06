Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare meteorologica de vreme severa, de tip COD GALBEN, cu interval de valabilitate 17 iunie, ora 11.00 - 18 iunie, ora 06.00, fenomenele vizate fiind instabilitate atmosferica accentuata.Astfel, potrivit ANM, in intervalul mentionat, in Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia si local in Dobrogea si Banat, vor fi perioade cu instabilitate ... citeste toata stirea