Jumatate de Galati, fara apa! Urmeaza o noua oprire majora a apei potabile

Societatea APA CANAL S.A. Galati anunta ca reabilitarea Statiei de repompare Filesti, care asigura alimentarea cu apa pentru aproximativ jumatate din oras, se va finaliza in acest an. O veste buna, in conditiile in care lucrarile din etapa finala erau programate pentru anul viitor. Vestea mai putin buna este ca urmeaza o noua oprire majora de apa pentru galatenii arondati statiei."Statia de repompare Filesti, care asigura alimentarea cu apa pentru aprox. jumatate din orasul Galati de ... citeste toata stirea