Kowa: Ivermectina, eficienta in tratarea variantei Omicron

Compania farmaceutica nipona Kowa a afirmat luni ca medicamentul anti-parazitar Ivermectina s-a dovedit eficient in tratarea variantei Omicron a COVID-19 in faza a treia a testelor, relateaza luni Reuters.Testele au aratat ca Ivermectina are un "efect antiviral" impotriva acestei variante, a anuntat Kowa, fara a oferi alte detalii.Kowa Co Ltd colaboreaza cu Universitatea Kitasato, o universitate de medicina din Tokyo.In prezent sunt ... citeste toata stirea