La Galati, sistem unic in tara de management al deseurilor

In luna august 2022, in judetul Galati, au fost finalizate lucrarile la noul depozit de deseuri menajere, un sistem unic in tara de management al deseurilor, transmite Consiliul Judetean Galati. El este localizat la Valea Marului si a costat 69.940.160 de lei. Acest contract este o parte din ampla investitie care priveste managementul deseurilor din judet, in valoare de 481.894.052 de lei, finantata cu fonduri europene prin Programul Infrastructura Mare."Implementam la Galati un sistem unic in ... citeste toata stirea