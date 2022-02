La Tecuci, factorii postali ar putea incasa taxele si impozitele locale

Primarul municipiului Tecuci, Lucian Costin, intentioneaza sa introduca un sistem inovativ in Romania de plata a taxelor si impozitelor locale. In acest sens, edilul sef al Tecuciului s-a intalnit cu directorul general al Postei Romane, Valentin Stefan, in vederea incheierii unui parteneriat intre Primaria Municipiului Tecuci si Posta Romana pentru ca factorii postali sa poata incasa taxele si impozitele locale.Potrivit primarului Lucian Costin, pana la sfarsitul lunii februarie se fac ... citeste toata stirea