Lampile UV pentru uscarea manichiurii cu gel deterioreaza ADN-ul si provoaca mutatii

Aparatele cu emisie ultravioleta folosite pentru a usca si fixa pe unghie manichiura cu gel ar putea reprezenta o problema de sanatate mai mare decat se credea pana acum.Cercetatorii de la University of California San Diego au studiat aceste lampi care emit lumina ultravioleta (UV) si au descoperit ca utilizarea lor duce la moartea celulelor si la mutatii la nivelul ADN-ului uman, potrivit phys.org.Aceste dispozitive sunt prezente in toate saloanele de manichiura si, in general, folosesc un ... citeste toata stirea