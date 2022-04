Lansare de carte la Biblioteca: "Un fluviu de otel la Dunare. Cazul combinatului siderurgic din Galati", de Gabriela-Violeta Iordachita

Joi, 14 aprilie, la ora 17.00, Biblioteca Judeteana "V.A. Urechia" Galati organizeaza lansarea volumului "Un fluviu de otel la Dunare. Cazul combinatului siderurgic din Galati", semnat de Gabriela-Violeta Iordachita, in cadrul evenimentului cultural Salonul Literar "Axis Libri". Cartea a aparut la Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, in anul 2021, fiind dedicata "tuturor celor care au muncit, muncesc sau vor munci in combinatul siderurgic din Galati".Gabriela-Violeta ... citeste toata stirea