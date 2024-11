LAURENEsIU VIOREL GIDEI: Un OM al Oamenilor

Intr-o perioada in care multi dintre noi au pierdut increderea in politica, candidatul nostru la Senatul Romaniei este un exemplu de seriozitate si transparenta. Om simplu, autentic, venit din mijlocul oamenilor, acesta si-a dedicat viata si cariera pentru a construi un viitor mai bun, atat pentru romanii din tara, cat si pentru cei din diaspora. Dupa cativa ani petrecuti muncind in afara granitelor, intelegand sacrificiile si provocarile vietii in strainatate, acest candidat a revenit cu o ... citește toată știrea