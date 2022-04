LEGE: Cadrele medicale angajate in perioada pandemiei isi vor putea pastra posturile

Cei 2.000 de specialisti angajati in perioada starii de alerta declarata in contextul pandemiei COVID-19 in directiile de sanatate publica si in serviciile de ambulanta vor putea fi mentinuti in sistemul de sanatate.Prin Hotararea de Guvern aprobata astazi, 11 aprilie 2022, a fost stabilit cadrul legal pentru organizarea examenelor in vederea ocuparii posturilor pe perioada nedeterminata pentru personalul angajat pe perioada starii de alerta pe cele 2.000 de posturi aprobate pentru personalul ... citeste toata stirea