"Lex IT snow cu fapte bune - editia 2022", la Curtea de Apel Galati

Curtea de Apel Galati continua evenimentul caritabil organizat anul trecut in premiera in colaborare cu Baroul Galati si Asociatia Avocatilor din Baroul Galati. Este vorba despre festivalul de Craciun "Lex IT snow cu fapte bune - editia 2022", o expozitie cu vanzare deschisa care se adreseaza magistratilor, grefierilor si tuturor categoriilor profesionale, precum si familiilor lor.Fondurile obtinute din vanzarea creatiilor artistice pot fi, daca doreste autorul, donate Fundatiei "Inima de ... citeste toata stirea