LIBERTY Galati inchide Furnalul 5

LIBERTY Galati a anuntat ca, saptamana aceasta, va incepe un program de mentenanta si imbunatatiri in valoare de 18,3 milioane de lei la Furnalul 5. "Programul, preconizat a fi desfasurat pana la inceputul anului viitor, va imbunatati semnificativ siguranta, stabilitatea, fiabilitatea si eficienta energetica a furnalului. In conditiile in care cererea de otel la nivel european este afectata de provocarile macroeconomice, perioada de implementare a programului va permite companiei LIBERTY Galati ... citeste toata stirea