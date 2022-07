LIBERTY Galati lanseaza licitatia pentru amplul program de transformare GREENSTEEL

LIBERTY Galati anunta ca a lansat procesul de licitatie pentru furnizarea tehnologiei noilor cuptoare hibride cu arc electric in scopul transformarii GREENSTEEL a operatiunilor sale, ceea ce reprezinta un pas major in indeplinirea viziunii de a deveni neutru in emisii de carbon pana in 2030. Anuntul vine la scurt timp dupa ce LIBERTY a semnat contractul cu Danieli, lider in furnizarea de instalatii si echipamente tehnologice, pentru doua noi cuptoare hibride cu arc electric la compania-sora a ... citeste toata stirea