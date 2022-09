Licitatie lansata pentru "Aleea Celebritatilor" din Galati

Primaria municipiului Galati informeaza ca strada Domneasca va fi pusa in valoare in cadrul unui amplu proiect, iar contractul pentru modernizarea acestei strazi importante a orasului a fost lansat in licitatie publica. Este vorba despre segmentul cuprins intre strada N. Gamulea (Biserica Greaca) si strada Garii (Biserica Catolica), iar valoarea estimata a contractului este de 16.480.125 lei fara TVA, ofertele fiind asteptate pana pe 28.09.2022.In cadrul proiectului sunt prevazute in principal ... citeste toata stirea