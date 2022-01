LISTA: 83 de medici de familie din judetul Galati fac teste rapide antigen pentru depistarea COVID-19

Ministerul Sanatatii a publicat, in acest weekend, lista cabinetelor de medicina de familie unde pot fi facute teste rapide antigen pentru depistarea COVID-19. Medicii de familie pot testa atat persoanele inscrise in lista proprie, cat si oricare alte persoane, cu conditia ca acestea sa fie eligibile, la un interval de cel putin 48 de ore intre doua testari succesive. De asemenea, au fost deschise centre de testare in 28 de spitale din tara, in conditiile in care Servicul de Ambulanta era ... citeste toata stirea