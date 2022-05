Live Cooking Show cu Horia Varlan si Nicolai Tand, in Piata Centrala din Galati

In Piata Centrala din Galati, in perioada 27 - 29 mai 2022, are loc un grandios show culinar: Galati Live Cooking Show.Astfel, timp de trei zile, Galati Live Cooking Show va gazdui demonstratii culinare inedite, sustinute de unii dintre cei mai cunoscuti chefi ai momentului: chef Horia Varlan, chef Nicolai Tand si somelier Danut Sendrea, si ii va inspira pe cei prezenti, oferindu-le posibilitatea de a degusta cele mai savuroase preparate, vor prezenta cele mai impresionante tehnici de ... citeste toata stirea