Loc de joaca inchis de judecatori in urma plangerilor locatarilor

Primaria municipiului Galati informeaza ca locul de joaca din cartierul Siderurgistilor Vest, zona blocurilor 7A-7D, va fi inchis, din cauza ca opt locatari care s-au declarat deranjati, au actionat municipalitatea in instanta si au castigat.Locul de joaca, frecventat ziua de copii de toate varstele, a devenit tinta unei actiuni in instanta, dupa ani buni in care cei mici s-au bucurat de un parculet amenajat potrivit nevoilor lor de joaca. Primaria este acum in situatia de a inchide acest parc ... citește toată știrea