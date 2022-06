Magia sinergiei artistice: Ekphrasis la Muzeul de Arta Vizuala Galati (FOTO)

Vernisajul expozitiei "Ekphrasis. Spatii in miscare" i-a purtat pe galateni intr-o ametitoare calatorie spirituala pornita din Bucuresti, urmata de Paris, apoi Erevan (Armenia), in prezent fiind finalizata printr-o serie de evenimente culturale in Galati, Bucuresti si Timisoara.Muzeul galatean a gazduit in seara de miercuri, 15 iunie, prima zi a expozitiei semnata de artistul plastic Constantin Rusu, care, alaturi de lucrarile de pictura si grafica, a prezentat un fascinant performance de ... citeste toata stirea