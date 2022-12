Mai multe accidente grave la Galati in 2022. Zonele de risc din municipiu si judet

La nivelul Inspectoratului de Politie al Judetului Galati a fost intocmita analiza de risc privind accidentele grave de circulatie produse pe raza judetului Galati in primele unsprezece luni ale anului 2022, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2021.Sursa datelor prelucrate pentru intocmirea analizei este aplicatia EAC actualizata la data de 09.12.2022.Astfel, in primele 11 luni ale acestui an, la nivelul I.P.J. Galati s-au inregistrat 132 de accidente grave, in crestere cu 7% fata de ... citeste toata stirea