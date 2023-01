Mama si fiica din Galati salvate de furia tatalui de catre politisti. Barbatul, oprit cand stropea cu benzina

La data de 18 ianuarie 2023, in jurul orei 17:00, Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata de o tanara, cu varsta de 23 de ani, despre faptul ca tatal ei, cu varsta de 44 de ani, a incalcat ordinul de protectie provizoriu emis in cursul aceleasi zile de politisti, a revenit la adresa de domiciliu si provoaca scandal.In cursul aceleasi zile, barbatul de 44 de ani, isi agresase fizic sotia in locuinta comuna, din municipiul Tecuci, iar in urma interventiei politistilor, precum si a ... citeste toata stirea