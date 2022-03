Mama si fiu, primii raniti transferati din Ucraina intr-un spital din Romania

Doua persoane civile, ranite in razboiul din Ucraina, au fost transferate la un spital din Romana. Este vorba de o mama de 42 de ani si fiul acesteia, de 19 ani. Starea lor de sanatate este stabila, fiind operate in Ucraina. Potrivit Prefecturii Galati, cei doi raniti sunt o femeie in varsta de 42 de ani si un tanar in varsta de 19 ani, mama si fiu, ambii cu plagi impuscate. Cei doi sunt transportati la Spitalul Militar din Galati pentru ingrijire. Este pentru prima oara cand doua persoane ... citeste toata stirea