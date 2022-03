Mama si fiu raniti in razboiul din Ucraina au ajuns la Spitalul Militar din Galati (VIDEO)

Asa cum Monitorul de Galati a relatat AICI, ucrainenii ranitii in razboi vor fi tratati in spitalele din Romania. Primele victime au ajuns astazi in tara noastra si vor fi tratate la Spitalul Militar Galati. Astfel, la Punctul de Trecere a Frontierei Galati-Rutier au fost asteptate cu o ambulanta SMURD si transportate la unitatea spitaliceasca pentru investigatii si tratament. Este vorba de o mama si fiul ei, din Odessa, in varsta de 42 de ani respectiv 19 ani, cu plagi prin impuscare. Cei doi ... citeste toata stirea