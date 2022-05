Marea Britanie pune la dispozitie un vaccin impotriva variolei pe fondul raspandirii in Europa a cazurilor de variola maimutei

Cateva cazuri de variola maimutei depistate in Marea Britanie au determinat autoritatile sa puna la dispozitie un vaccin impotriva variolei unor lucratori sanitari si altor persoane care ar fi putut fi expuse, in timp ce alte cazuri au fost confirmate in Europa, informeaza joi Reuters.Variola maimutei ("monkeypox") este o boala virala, de obicei usoara, caracterizata prin anumite simptome precum febra, dar si eruptie cutanata distincta.Exista doua tulpini principaleExista doua tulpini ... citeste toata stirea