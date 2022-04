Marele premiu de 50.000 euro pentru patinaj artistic poate ajunge astCZzi la Galati! UrmCZreste si voteazCZ astazi "Dancing on ICE"

ASTAZI este MAREA FINALA la Dancing on Ice, Vis in doi, la Antena 1, de la ora 20.00, unde Sore si Gratiano Dinu vor prezenta un show de exceptie. Mai mult decat atat, spectacolul de astCZzi este ultimul pas de fCZcut pentru ca Marele Premiu de 50 000 de euro sCZ vinCZ la Galati, pentru a sprijini visul micutelor patinatoare gCZlCZtene - de a avea conditii mai bune pentru a se antrena si a deveni campioane, in competitiile nationale si internationale.Micutele sportive gCZlCZtene au reprezentat ... citeste toata stirea