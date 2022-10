Marsul ANTI-SARACIRE a ajuns la Galati

Protest in fata Prefecturii Galati astazi, marti, 18 octombrie 2022, unde circa 200 de sindicalisti ai Cartel Alfa, angajati din diverse domenii de activitate, si-au cerut in strada drepturile, au cerut demisia Guvernului si luarea unor masuri clare care sa evite dezastrul scumpirilor, mai ales la gaze si energie, si inflatiei, de la o zi la alta mai mare.Protestul a fost organizat in cadrul seriei Marsului ANTI-SARACIRE a Cartel Alfa. "Nu s-a mai putut, de aceea am si iesit in strada. Ieri, ... citeste toata stirea