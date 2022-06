Masuri anti-canicula la Galati. In oras se amenajeaza noua centre de prim-ajutor

Valul de caldura care se abate in urmatoarele trei zile asupra Galatiului a determinat autoritatile locale sa pregateasca puncte de prim ajutor. Temperaturile vor ajunge chiar si la 37 grade Celsius, anunta meteorologii. Avertizarea cu cod galben de temperaturi ridicate si disconfort termic, valabila in zilele de 29, 30 iunie si 1 iulie 2022, va afecta si judetul Galati. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 33 si 37 grade Celsius, potrivit meteorologilor."Primaria ... citeste toata stirea