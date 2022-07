Masuri anti canicula pentru animalele de la Zoo si din adapost: apa din belsug, legume si fructe congelate

La peste 35 de grade Celsius, animalele au nevoie de apa din belsug si hrana bogata in vitamine. La Gradina Zoologica din Galati, ingrijitorii au pregatit meniuri racoroase, bogate in fructe si legume. Masurile speciale sunt valabile si pentru cainii din padoc, unde tarcurile sunt stropite in permanenta cu furtunul. Animalele de la Gradina Zoologica din Galati, aflata la 15 kilometri de resedinta de judet, au parte zile acestea caniculare, de apa din belsug, meniuri racoroase, bogate in fructe ... citeste toata stirea