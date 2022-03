Medic de familie: "Scutirile de scoala si concediile medicale curg ca in varful valului de COVID"

Medicul specialist de medicina de familie Egri Eduard a constatat ca, in ultimele zile, la cabinetul sau ajung tot mai mai multi copii si adulti cu afectiuni respiratorii, situatia fiind comparata cu cea valul cinci al pandemiei SARS-COV-2. "Copii si adulti, deopotriva bolnavi, bunici imbolnaviti de la copii, viroze, pneumonii, sinuzite, laringite etc, practic tot tacamul, scutirile de scoala si concediile medicale curg ca in varful valului de Covid", afirma dr. Egri Eduard.Medicul este ... citeste toata stirea