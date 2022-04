Medic, despre hepatita misterioasa a copiilor: "Nu are legatura cu formele cunoscute ale SARS-CoV-2 si nici cu vaccinul anti-COVID"

Dr. Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, sustine ca hepatita de cauza necunoscuta care ii afecteaza pe copii nu are legatura cu formele cunoscute ale SARS CoV-2 si nici cu vaccinul anti-COVID. Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, arata ca primele concluzii ale cercetarilor sustin ca hepatita de cauza necunoscuta nu are legatura cu formele cunoscute ale SARS CoV-2 si nici cu vaccinul anti-COVID."In prezent, nu este identificata o ... citeste toata stirea