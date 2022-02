Medic roman de origine rusa, critici dure la adresa Rusiei: "Un popor fricos, care isi ataca proprii frati"

Dr. Mihail Pautov, un medic roman de origine rusa si ucraineana, sustine ca rusii trebuie pedepsiti pentru razboiul din Ucraina. Pautov lucreaza ca medic specialist chirurgie generala si asistent de cercetare la IC Fundeni, Bucuresti. Dr. Mihail Pautov sustine ca are rude, prieteni si colegi chirurgi in Odesa si Kiev, iar ceea ce se intampla acum in Ucraina este de neinteles. Acesta s-a nascut in fostul URSS - la Chisinau. Mama sa este 100% ucraineanca, iar tatal sau este rus."De mic ma ... citeste toata stirea