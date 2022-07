Medicament experimental eficient in tratarea autismului, schizofreniei si Alzheimer

Cercetatorii israelieni de la Universitatea din Tel Aviv au identificat un mecanism impartasit de mutatii prezente in genele ADNP si SHANK3 care cauzeaza autism, schizofrenie si alte afectiuni. In plus, ei au descoperit ca un medicament experimental s-a dovedit eficient in experimente de laborator in cazul acestor mutatii si poate fi potrivit pentru tratarea unei game de sindroame rare ce afecteaza functiile cerebrale, informeaza agentia TPS.Potrivit cercetatorilor, rezultatele incurajatoare ... citeste toata stirea