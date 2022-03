Medicamentele anti-HIV ar putea preveni infectarile cu COVID-19

Anumite medicamente folosite in tratamentul impotriva HIV ar putea avea un rol in prevenirea infectarilor cu COVID-19, conform datelor preliminare ale unor studii recente care ar putea oferi o explicatie de ce persoanele cu HIV nu par a avea un risc mai mare de a dezvolta o forma grava de COVID-19 desi sunt in general mai vulnerabile la infectii, relateaza Reuters.Medici din Franta au studiat peste 500 de persoane cu HIV, dintre care o treime au primit un tratament pe termen lung cu ... citeste toata stirea