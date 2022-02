Medicul Costel Atanasiu, virusolog: "Fostele tari comuniste au cele mai mici rate de vaccinare. Virusul a zburdat liber" INTERVIU

Virusologul Costel Atanasiu sustine ca trauma prin care a trecut poporul roman in anii comunismului a lasat o amprenta foarte puternica la nivelul increderii in institutiile statului. Cercetatorul considera ca acesta este unul dintre motivele pentru care vaccinarea merge prost in Romania, iar multi oameni sunt reticenti la informatiile transmise de autoritati Intr-un interviu pentru "Weekend Adevarul", Costel Atanasiu, cercetator virusolog in Statele Unite ale Americii, spune ca vaccinarea nu ... citeste toata stirea