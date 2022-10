Medicul galatean Calin Dobos a decedat intr-un accident

Calin Dobos, medicul chirurg galatean, a decedat astazi, 26 octombrie 2022, intr-un accident de motocicleta petrecut in Bucuresti. Se pare ca medicul a pierdut controlul motocicletei si a cazut pe partea carosabila."La data de 26 octombrie, in jurul orei 12:00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Soseaua Grozavesti. Un barbat in varsta de 48 de ani, a condus o motocicleta pe Sos. Grozavesti dinspre Piata Leu, iar la un moment dat ar fi ... citeste toata stirea