Mega-afacerea chitantelor false pentru taxe de timbru: un fost prorector al Universitatii din Galati a fost arestat

Fostul prorector al Universitatii "Dunarea de Jos", Dragos Alexandru Opreanu, a fost arestat prntru 30 de zile, in cazul fraudei cu taxe judiciare de timbru, neregului descoperite de Corpul de Control de la Ministerul Educatiei. Parchetul de pe langa Tribunalul Galati a cerut vineri, 3 mai, arestarea inculpatului Dragos Opreanu, care este cercetat "sub aspectul comiterii in concurs a unei infractiuni de delapidare in forma continuata a infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale in ... citeste toata stirea