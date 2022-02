Mesaje SOC din partea Lukoil pentru clientii din Romania: Au fost chemati de urgenta la pompe sa-si faca plinul la masini

Printre marile companii rusesti care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si, inclusiv, la Vaslui si Galati, se numara Lukoil. Odata cu invazia Ucrainei de catre Rusia, efectele se vor simti si in cazul companiilor ruse care isi desfasoara activitatea in afara tarii de origine.Dupa cum relateaza vremeanoua.ro, un vasluian angajat al unei firme in contract cu benzinaria ruseasca, a fost anuntat sa-si faca plinul la masina cat mai repede pentru ca, pe viitor, nu se stie ce va urma. ... citeste toata stirea