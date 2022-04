Mesajul de Paste al Arhiepiscopului Dunarii de Jos. "Niciodata la Sfanta Liturghie nu suntem vaduviti de darul pacii comunitare: *Pace tuturor!*"

In pastorala catre credinciosi, de Invierea Mantuitorului, Inaltpreafintitul Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, face o pledoarie temeinica pentru pace interioara, impacarea cu sine, pacea lui Hristos si pacea comunitara. Iubiti frati si surori in Domnul,"Invierea Ta, Hristoase, Mantuitorule, ingerii o lauda in ceruri, iar pe noi, pe pamant, ne invredniceste cu inima curata sa Te slavim" . Cu aceasta rugaciune, ale carei cuvinte s au urcat prin sunetele melodioase si armonioase din ... citeste toata stirea