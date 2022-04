Mesajul transant al unui medic: "Gripa isi face de cap in tara eliberata de sub dictatura medicala"

Medicul specialist de medicina de familie Egri Eduard este ingrijorat de numarul tot mai mare de cazuri de gripa in randul copiilor care ajung la cabinetul sau, in ultima perioada. "Se continua acelasi ritm si aceeasi munca in weekend-uri ca in varfurile pandemiei", constata medicul. In ciuda renuntarii la toate restrictiile din perioada pandemiei, medicul de familie Egri Eduard constata ca are acelasi ritm de munca in weekend-uri ca in varfurile pandemiei SARS-COV-2. Asta din cauza numarului ... citeste toata stirea