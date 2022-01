Mesajul unui virusolog din SUA catre romani: "Nu va amagiti, infectia cu Omicron nu va fi un simplu guturai!"

Cunoscutul virusolog roman stabilit in SUA, dr. Cristian Apetrei, avertizeaza asupra evolutiei variantei Omicron in Romania si le recomanda celor care s-au vaccinat, dar nu au facut inca boosterul sa se grabeasca pana nu creste prea mult numarul de cazuri. Profesorul de boli infectioase si microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, dr. Cristian Apetrei, prezinta un studiu recent realizat de cercetatori in care s-a masurat capacitatea de a neutraliza varianta Omicron a serurilor de la ... citeste toata stirea