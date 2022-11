"Miercuri seara aprindem luminile de sarbatori", anunta primarul Ionut Pucheanu pe facebook. "Miercuri, 30 noiembrie 2022, la ora 17.30, in Gradina Publica, ne vom bucura de momentul aprinderii luminilor de sarbatori. Tot miercuri se deschide "Targul de Sfantul Apostol Andrei" in Gradina Publica, unde in perioada ... citeste toata stirea