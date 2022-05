Mii de elevi din mediul rural, din judetul Galati, vor merge in premiera la muzeu

Peste 4000 de elevi, care invata la scoli din mediul rural si la cele din municipiul Tecuci si orasele Targu Bujor si Beresti, vor merge pentru prima oara la un muzeu. In cadrul programului "Muzeele prin ochii copiilor, 4.500 de elevii vor vizita gratuit muzeele, in perioada 16 mai-10 iunie. Ei vor avea transportul si masa asigurate.Posibilitatile financiare limitate sau distanta mare pana in municipiul Galati i-au impiedicat pe multi copii din mediul rural sa vada cu ochii lor cum arata ... citeste toata stirea