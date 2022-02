Mii de ucrainieni asteapta sa intre in Romania prin Vama Siret

Invadarea Ucrainei de catre Rusia determina populatia ucraineana sa paraseasca in masa tara aflata in razboi. Mii de oameni panicati de inceperea conflictului militar au stat, joi, la cozi interminabile la frontiera dintre Ucraina si Romania, in zona localitatii Tereblecea, pentru a parasi, pe jos, teritoriul ucrainean, avand ca destinatie finala diferite orase din Romania sau alte tari europene, noteaza Agerpres.De asemenea, sute de masini cu numere de Ucraina asteptau la rand in Punctul de ... citeste toata stirea