Ministerul Sanatatii: Este contraindicata administrarea preventiva a pastilelor de iod

Distribuirea de pastile de iodura de potasiu se face in scopul administrarii la populatia de pana in 40 de ani numai in caz de expunere dupa un incident nuclear, precizeaza Ministerul Sanatatii.MS subliniaza ca este contraindicata administrarea preventiva a comprimatelor."Inca de la inceputul conflictului din Ucraina, Ministerul Sanatatii s-a preocupat de procurarea pastilelor de iod si a initiat o campanie de informare a populatiei referitoare la modul de utilizare a acestora. Distributia ... citeste toata stirea