Ministrul Sanatatii - recomandari in contextul numarului crescut de infectii respiratorii

Ministrul Sanatatii a facut joi, in cadrul unei conferinte de presa, mai multe recomandari in contextul numarului crescut de cazuri de infectii respiratorii si gripe."Sunt masuri recomandate, le cunoasteti deja din pandemie, nu sunt diferite pentru ca discutam tot de o viroza respiratorie: evitarea aglomeratiilor si, eventual, purtarea mastii de protectie in spatiile inchise aglomerate, mentinerea igienei adecvate, cu grija atunci cand stranutam. Consultarea medicului de familie mi se pare o ... citeste toata stirea